Известная украинская актриса рассекретила, как похудела на 40 кило за семь месяцев без диет: "Это работает"

Известная украинская актриса Любава Грешнова, которая недавно раскритиковала знакомых из РФ, высказалась о своем весе.

Так, знаменитость ошеломила кардинальными изменениями фигуры. По словам Грешновой, за семь месяцев после родов она лишилась 40 кило. Артистка рассказала, что действительно очень долго искала правильный подход к похудению.

"После родов я весила 95 кг, и у меня почти не было шансов их сбросить. Но тут уместна моя системность и дисциплина — я просто пробовала снова и снова. Я мучалась, плакала, казалось, перепробовала все виды тренировок и диет, но ничего не работало. Затем изобрела формулу, нашла своего тренера и за 7 месяцев весила 55 килограммов", — рассказала Любава в интервью Viva.

После истощения своего организма Любава стала более заботливо относиться к себе и обратилась к специалистам. Вместе с тренером она разработала схему здорового питания и следила за графиком еды. К тому же регулярно занималась спортом. За короткий промежуток времени ей удалось добиться блестящего результата на весах.

Любава Грешнова / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

"Идеальным рецептом оказалось все самое простое – здоровое системное питание из максимально простых и недорогих продуктов (каши, рыба, яйца, много зелени и салатов), ну и, конечно, тренировки. Обязателен здоровый завтрак – каша или белок, днем – салат, каша, белок, на ужин – салат и белок. Это самая простая схема, по которой питаются все спортсмены, с легкими перекусами и без голодания. Перед сном, если я была голодна, всегда ела огурцы, отварные яйца или омлет и салат. В период самого эффективного похудения я постоянно возила с собой судочки, их было так много, что люди говорили: "Как ты худеешь, если все время ешь?" Но это не работает. Голодание и строгие диеты дают лишь временный эффект и расстройство пищевого поведения. Системное питание и здоровый образ жизни для меня – экологическое и эффективное решение", – пояснила актриса.

Напомним, недавно жена хореографа Евгения Кота Наталья после рождения первенца ошеломила своим весом и похвасталась плоским животиком.

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