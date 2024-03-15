Известная украинская актриса рассекретила, как заработала на квартиру в Киеве и авто

Украинская актриса Валерия Ходос рассказала о заработке и рассекретила, что заработала за 17 лет карьеры.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" знаменитость поделилась, что раньше играла в проектах, которые могли длиться годами. Конечно, за это актриса получала немалые гонорары. За заработанные средства Ходос приобрела себе квартиру в Киеве и авто.

Валерия Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"Купила и квартиру, и машину. Это благодаря проектам, которые длились годами, потому что там и ставки были другие, это можно было себе позволить", — поделилась актриса.

У Валерия Ходос также есть собственная киношкола. Правда, по ее словам, она пока не получает оттуда доход. Дело в том, что все заработанные на киношколе деньги актриса вкладывает в ее развитие и в обучение студентов, в частности, чтобы они снимали "короткие метры". Ходос говорит, что на это можно получать гранты, но пока она не умеет на них подаваться.

Валерия Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"В школе мы с моей правой рукой Викторией Чернобук безумные фанатики. Когда мы зарабатываем, мы вкладываем все в "короткий метр". Нам все говорят, что вы делаете, люди на гранты подаются, а мы еще не умели подаваться на гранты. Школа – это кайф, бизнес. Но мы еще должны научиться, как не вкладывать все в "короткие метры", а находить грантовые деньги на съемку", — призналась актриса.

Напомним, ранее Валерия Ходос поделилась, что сейчас происходит в ее личной жизни и о вероятной свадьбе.

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