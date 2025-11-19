Известная украинская актриса рассекретила свой талант, которым зарабатывала в начале большой войны

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

Реклама

Украинская актриса Анна Сагайдачная раскрыла еще одну свою профессию.

Так, артистка откровенно поделилась, что еще до беременности первенцем закончила кулинарные курсы. А уже с малышом под сердцем начала практику. В итоге это и помогло иметь финансовые сбережения в начале полномасштабного вторжения. Сагайдачная говорит, что тогда был бешеный спрос на ее выпечку, а некоторые и по сей день просят вернуться в кондитерство.

«Занималась кондитеркой. У меня до сих пор есть клиенты, которые пишут: „Мы так хотим ваших рождественских штоленов, испеките, пожалуйста“. Даже несколько человек стоят в очереди! И я порой думаю: может, действительно напечь тех штоленов. Я делала и куличи, и зефир, и мармелад, и печенье. Заказы на праздничные торты не брала — считаю, что это отдельная специализация», — рассказала звезда в интервью oboz.ua.

Реклама

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

Сагайдачная призналась, что полностью вела процесс сама: от закупок и упаковки до изготовления продукции. Работа была изнурительной, но приносила стабильную прибыль, которая достигала 40 тыс. грн ежемесячно.

«Делала все сама: закупка продуктов, упаковка, производство. Конечно, было трудно. Могла стоять на кухне с утра до вечера. Зефир и мармелад делались немного проще, потому что их можно готовить заранее, а мармелад вообще имеет большой срок хранения. Выпечка же делалась только под конкретный заказ. Но несмотря на все эти хлопоты, когда война началась и работы вообще не было, закатывала рукава, становилась к плите — и могла заработать до 40 тысяч гривен в месяц», — поделилась Анна.

Напомним, недавно рэперша alyona alyona alyona удивила суммой своего заработка в месяц.