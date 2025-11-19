- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 231
- Время на прочтение
- 2 мин
Известная украинская актриса рассекретила свой талант, которым зарабатывала в начале большой войны
Во время приостановки кинокарьеры Сагайдачная вспомнила свою другую специализацию.
Украинская актриса Анна Сагайдачная раскрыла еще одну свою профессию.
Так, артистка откровенно поделилась, что еще до беременности первенцем закончила кулинарные курсы. А уже с малышом под сердцем начала практику. В итоге это и помогло иметь финансовые сбережения в начале полномасштабного вторжения. Сагайдачная говорит, что тогда был бешеный спрос на ее выпечку, а некоторые и по сей день просят вернуться в кондитерство.
«Занималась кондитеркой. У меня до сих пор есть клиенты, которые пишут: „Мы так хотим ваших рождественских штоленов, испеките, пожалуйста“. Даже несколько человек стоят в очереди! И я порой думаю: может, действительно напечь тех штоленов. Я делала и куличи, и зефир, и мармелад, и печенье. Заказы на праздничные торты не брала — считаю, что это отдельная специализация», — рассказала звезда в интервью oboz.ua.
Сагайдачная призналась, что полностью вела процесс сама: от закупок и упаковки до изготовления продукции. Работа была изнурительной, но приносила стабильную прибыль, которая достигала 40 тыс. грн ежемесячно.
«Делала все сама: закупка продуктов, упаковка, производство. Конечно, было трудно. Могла стоять на кухне с утра до вечера. Зефир и мармелад делались немного проще, потому что их можно готовить заранее, а мармелад вообще имеет большой срок хранения. Выпечка же делалась только под конкретный заказ. Но несмотря на все эти хлопоты, когда война началась и работы вообще не было, закатывала рукава, становилась к плите — и могла заработать до 40 тысяч гривен в месяц», — поделилась Анна.
