Известная украинская актриса рассказала, как ей удалось забеременеть в 39 лет

Украинская актриса, звезда "Холостяка-12" Виктория Варлей на днях поделилась с поклонниками радостным известием, что впервые станет мамой.

Поклонники поздравили артистку с грядущим пополнением в семье, а также многих заинтересовало, как Варлей в 39 лет удалось забеременеть. На странице в Instagram будущая мама честно ответила на вопросы подписчиков.

По словам Варлей, все случилось естественным путем и для этого она ничего специально не делала. Также знаменитость призналась, что своим постом хочет поддержать тех женщин, кто написал ей, что ее беременность вдохновила их и быть мамой возможно в любом возрасте.

"Я была счастлива в своих отношениях с мужем, потому что я наконец встретила своего человека, я впервые остановилась куда-то бежать, что-то доказывать и меня абсолютно все устраивало, я думаю, что именно поэтому Вселенная решила: "она готова!" и чтобы удвоить наше счастье подарила нам нашего ребенка. К чему это я, не ограничивайте свои мысли, ничто не может быть препятствием для беременности. Я забеременела без каких-либо таблеток, гормонов, ноу-хау и дыханием матки, я даже к врачу не обращалась, все произошло само собой, да, в 39 и для всего свое время!" – рассказала Варлей.

Виктория Варлей беременна первенцем / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Виктория Варлей с мужем / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Напомним, что Виктория Варлей замужем за американским бизнесменом по имени Павел. У мужчины есть российские корни но, по словам актрисы, мужчина активно поддерживает Украину регулярно донатит на ВСУ.

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