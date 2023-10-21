Известная украинская актриса рассказала, как поправилась за 9 месяцев и что помогло сбросить вес

Украинская актриса Дарья Петрожицкая в начале полномасштабного вторжения в марте 2022-го выехала к любимому Алексею в Германию.

В подкасте Алины Шаманской "Розлючена" актриса призналась, за границей пробыла девять месяцев и за это время расслабилась так, что очень поправилась. Она заедала стресс сладким, а это до сих пор ее главная страсть по жизни.

"В Германии я очень набрала. Я расслабилась, понимала, что жизнь остановилась, съемок нет, держать себя не надо, и полезла моя вторая головная болячка – это жажда сладкого. Я могу ничего не есть целый день, но сладкое люблю страшно. Я могу съесть маленький киевский торт за два раза – утром и вечером", – призналась Петрожицкая.

Однако перед возвращением в Украину актриса взяла себя в руки – начала заниматься спортом и худеть. Все потому, что впереди у нее были спектакли и съемки в новом комедийном сериале для телеканала ТЕТ " Успеть до 30". Поскольку в кадре Петрожицкая чувствовала себя некомфортно, сначала решила вывести из организма лишнюю воду, а потом и вообще подсела на сыроедение.

Сериал "Успеть до 30", кадры со съемок

"Во время съемок сериала "Успеть до 30" я поняла, что не толстая. У меня просто много воды. Я пью мало воды, это моя проблема по жизни. Поэтому мой организм просто скапливает ее. Я села на сыроедение и почти месяц так провела. Я даже по костюму чувствовала, что скинула. Платье, которое в первый съемочный день было четко по мне, стало прямо висеть", – вспомнила актриса.

Дарья Петрожицкая, Анна Кошмал в сериале "Успеть до 30"

Оказывается, похудеть благодаря сыроедению ей посоветовала коллега по сериалу "Успеть до 30" Анна Кошмал. Более того, актриса, которая уже много лет является веганкой, поддержала Петрожицкую. На съемочной площадке у них был одинаковый рацион – фрукты, овощи и орешки.

"Я сказала Ане Кошмал, что хочу сбросить с себя воду, а она посоветовала сыроедение. Даже фрукторианство. На следующий день я сказала, что хочу попробовать, а она решила, что попробует со мной. На съемках это действительно удобно, потому что тебе привозят еду. Ты просто заказываешь огурцы, помидоры, два персика и три банана. Был соблазн приехать домой и наесться на ночь, но я выдержала", – похвасталась Дарья Петрожицкая.

Анна Кошмал

Сейчас актриса довольна не только своим внешним видом, но и состоянием кожи: "Мало того, что из меня ушла вода, так и моя кожа почистилась. Я преимущественно делала это потому, что в какой-то момент у меня обсыпало все лицо".

Увидеть Дарью Петрожицкую и Анну Кошмал на экранах можно будет совсем скоро. С 23 октября на телеканале ТЕТ стартует новый комедийный сериал "Успеть до 30", где Даша сыграла мечтательную Иру, которая очень хочет выйти замуж до 30-ти, а Аня – сдержанную карьеристку Сашу, которая решила наконец-то оторваться по полной и избавиться от статуса "занудной душнилы".

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