Известная украинская актриса рассказала, как поправилась за 9 месяцев и что помогло сбросить вес

Дарья Петрожицкая поделилась, что не обошлось без советов звездной коллеги.
Украинская актриса Дарья Петрожицкая в начале полномасштабного вторжения в марте 2022-го выехала к любимому Алексею в Германию.
В подкасте Алины Шаманской "Розлючена" актриса призналась, за границей пробыла девять месяцев и за это время расслабилась так, что очень поправилась. Она заедала стресс сладким, а это до сих пор ее главная страсть по жизни.
"В Германии я очень набрала. Я расслабилась, понимала, что жизнь остановилась, съемок нет, держать себя не надо, и полезла моя вторая головная болячка – это жажда сладкого. Я могу ничего не есть целый день, но сладкое люблю страшно. Я могу съесть маленький киевский торт за два раза – утром и вечером", – призналась Петрожицкая.
Однако перед возвращением в Украину актриса взяла себя в руки – начала заниматься спортом и худеть. Все потому, что впереди у нее были спектакли и съемки в новом комедийном сериале для телеканала ТЕТ " Успеть до 30". Поскольку в кадре Петрожицкая чувствовала себя некомфортно, сначала решила вывести из организма лишнюю воду, а потом и вообще подсела на сыроедение.
"Во время съемок сериала "Успеть до 30" я поняла, что не толстая. У меня просто много воды. Я пью мало воды, это моя проблема по жизни. Поэтому мой организм просто скапливает ее. Я села на сыроедение и почти месяц так провела. Я даже по костюму чувствовала, что скинула. Платье, которое в первый съемочный день было четко по мне, стало прямо висеть", – вспомнила актриса.
Оказывается, похудеть благодаря сыроедению ей посоветовала коллега по сериалу "Успеть до 30" Анна Кошмал. Более того, актриса, которая уже много лет является веганкой, поддержала Петрожицкую. На съемочной площадке у них был одинаковый рацион – фрукты, овощи и орешки.
"Я сказала Ане Кошмал, что хочу сбросить с себя воду, а она посоветовала сыроедение. Даже фрукторианство. На следующий день я сказала, что хочу попробовать, а она решила, что попробует со мной. На съемках это действительно удобно, потому что тебе привозят еду. Ты просто заказываешь огурцы, помидоры, два персика и три банана. Был соблазн приехать домой и наесться на ночь, но я выдержала", – похвасталась Дарья Петрожицкая.
Сейчас актриса довольна не только своим внешним видом, но и состоянием кожи: "Мало того, что из меня ушла вода, так и моя кожа почистилась. Я преимущественно делала это потому, что в какой-то момент у меня обсыпало все лицо".
Увидеть Дарью Петрожицкую и Анну Кошмал на экранах можно будет совсем скоро. С 23 октября на телеканале ТЕТ стартует новый комедийный сериал "Успеть до 30", где Даша сыграла мечтательную Иру, которая очень хочет выйти замуж до 30-ти, а Аня – сдержанную карьеристку Сашу, которая решила наконец-то оторваться по полной и избавиться от статуса "занудной душнилы".
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