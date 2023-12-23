Известная украинская актриса рассказала, как с мужем и сыном сбежала из России

Известная украинская актриса Любава Грешнова, которая в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину была в Москве, рассказала, как оттуда сбежала.

До войны артистка жила на две страны, снималась в российских фильмах и часто приезжала домой к родным в городке Харьковской области. Когда началось полномасштабное вторжение Грешнова вместе с мужем и сыном на четвертый день выехали из страны-террористки.

Как рассказала артистка, им было страшно, поскольку все направления для вылета из вражеской страны закрылись.

"Было очень страшно. Мы уехали из Москвы на третий или четвертый день. Была проблема в том, что почти все направления закрылись, самолеты курсировали только в Турцию и Египет, и билеты стоили фантастические деньги. Представьте, сколько иностранцев – украинцев, европейцев, американцев. Мы сначала приобрели билеты, где нужно было проходить пешеходную границу через Литву, но я в последний момент испугалась, потому что там, как рассказывали, устраивали очень долгие проверки и допросы, я знаю точно, не смогла бы соврать, что еду просто путешествовать. Знаете, я иногда думаю: как там вообще могли наши остаться? Человеку с украинским паспортом там очень непросто…" – рассказала Грешнова в интервью oboz.ua

Любава Грешнова / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

Наконец, продолжает актриса, они с семьей приобрели билеты в Египет, но по дороге в аэропорт их остановила патрульная полиция. Когда они увидели украинские паспорта, хотели семью забрать в отдел, но отпустили:

"В аэропорту я от страха почти теряла сознание, но мы таки вылетели. Еще шесть дней ждали в Египте, потому что не было прямых маршрутов в Варшаву. И это был такой диссонанс – сидела у моря и смотрела все подряд новости из Украины: все разбито, летят ракеты. Как очень плохое кино... Мы имели связь с родителями, они держались. Остались в то время в подвале нашего дома одни. Они могли прятаться только там, иначе было не выжить. На Салтовке нет ни одного невредимого дома. Каждый дом – попадания, прилет, дыры. Повылетали окна почти во всех квартирах. Российские войска зашли в Харьков именно через Салтовку, а наши их оттуда выбивали. На перекрестке, где шли ожесточенные бои, расположен наш дом", – рассказала Грешнова.

Любава Грешнова / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

Любава Грешнова с сыном / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

Напомним, что в прошлом году родной городок Любавы Грешновой в Харьковской области был освобожден от российских оккупантов. Это произошло 11 сентября. Артистка делилась, что от счастья она постоянно плакала и рассказала о своих родных, пробывших в оккупации.

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