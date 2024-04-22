Известная украинская актриса рассказала, как восстанавливает жилье после попадания вражеского снаряда: "Были руины"

Звезда сериала "Школа", блогер и актриса Ирина Кудашова рассказала, как она с семьей восстанавливает разрушенную квартиру в результате вражеского обстрела Чернигова.

Так, по словам Ирины, после попадания русского снаряда во двор ее квартиры не уцелело почти ничего. Сейчас ее семья начала капитальный ремонт за свой счет и подалась на государственную поддержку пострадавшим, ведь ее родные очень хотят вернуться в собственный дом.

"В этом году за свой счет мы начали ее восстанавливать, делать ремонт. Конечно, работы там очень много. Даже, можно сказать, что стен не осталось. Но пытаемся восстанавливать, потому что моя мама и бабушка хотят жить в Чернигове и вернуться в собственный дом, а не арендованную квартиру. Мы подавали заявы на все эти государственные программы, пока ответа не последовало. Возможно, позже", - обьяснила актриса в интервью Алине Доротюк.

Звезда "Школы" Ирина Кудашова показала, как оккупанты повредили ее квартиру в Чернигове

К счастью, Ирине с семьей удалось вовремя уехать за границу. И уже через несколько дней после эмиграции их квартира была полностью разрушена оккупантами.

"Мы выехали буквально в первый день и через три-четыре дня был прилет в наш двор. Просто наша квартира, квартира нашей бабушки – двери и окна вылетели, шкафы попадали. Там были руины, туда нельзя было зайти. Надо было все выносить и с "нуля" строить. Балкон полностью исчез, разрушено. Это было очень тяжело", - добавила звезда.

Напомним, недавно Ирина Кудашова похвасталась ценным подарком от возлюбленного, старшего на 10 лет, и призналась, получала ли от него предложение.

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