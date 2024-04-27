Известная украинская актриса рассказала о болезненной потере: "Не могу поверить"

Украинская ведущая и актриса Тала Калатай рассказала о горе в семье.

Вчера, 26 апреля, знаменитость потеряла отца, который ушел из жизни в 62 года. Грустное известие Тала сообщила поклонникам в фотоблоге. Актриса до сих пор не может осознать непоправимую потерю.

"Это впервые меня не радует дорога домой... Я не могу поверить, что ты ушел. Ни с того, ни с этого, просто не проснулся в свои 62 года. Я была уверена, что ты до моих седых волос будешь ворчать, как все все неправильно делают... Будешь рассказывать в тысячный раз свои смешные истории, которые уже превратились в легенды, и мы будем хохотать до икоты. Будешь сидеть и смотреть на внуков, довольно улыбаясь... Они только недавно доели вкусности, которые ты им загрузил с собой... А оливковое масло еще стоит... Когда мы уехали, ты вдруг сказал, что может и не увидимся уже... Был наруган за такой бред. Потому что ничего, ничего не предвещало… Ты должен был приехать на пиво и таранку…", - растрогалаТала.

Тала Калатай с папой / Фото: instagram.com/talakalatay_official

Тала Калатай с папой / Фото: instagram.com/talakalatay_official

К тому же знаменитость рассказала, что отношения с родным человеком только начали налаживаться и они прекрасно проводили время вместе:

"Наши отношения были непростые, но война нас сблизила, точнее, она убрала нашу лишнюю капризность и мы могли долго болтать за жизнь. Черт, ты просто не мог так взять и уснуть навсегда, не мог. Сегодня ехала и хотела прислать тебе фото, а ты бы мне Киев. Я очень хотела быть дома на День Рождения брата, понимала, что надо. Теперь я понимаю, что это было. Вижу, как ты меня забираешь из садика, а я очень не хочу идти и ты мне говоришь: "Угадай, что я тебе купил, тогда вернешься". Конечно, я не угадала, потому что это была виниловая пластинка, сказка "Кошка, которая гуляет сама по себе" и она была не одна. Твои песни, твой юмор, урчание и "Талка, ох Талка…" будут со мной навсегда. Но я не знаю, как поверить в это "навсегда". Я еду домой, сказать папе все, что так и не сказала и... сказать "прощай", - добавила актриса.

Отец Талы Калатай / Фото: instagram.com/talakalatay_official

Отец Талы Калатай / Фото: instagram.com/talakalatay_official

Напомним, недавно стало известно о смерти друга певца Джастина Бибера. 32-летнего рэпера Криса Кинга застрелили в США и сообщили подробности смерти.

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