Известная украинская актриса рассказала о кризисах в браке с мужем и о желании развестись

Известная украинская актриса Любава Грешнова откровенно рассказала о кризисах в браке с мужем, актером Михаилом Пшеничным, и о желании развестись.

Супруги уже около 15 лет вместе. Актриса в интервью Славе Демину призналась, что только последний год они научились жить в гармонии и не растворяться друг в друге. До этого паре пришлось пережить непростой период в отношениях из ссорами и оскорблениями.

"Пожалуй, только последний год мы пришли к тому, что идем рядом друг с другом, а не лечим. Это путь болезненный, неприятный. Много обид было, каких-то споров. Сейчас, мне кажется, тот период, когда мы повзрослели, стали мудрее. Сейчас мы просто идем, но никто никого не трогает из-за лишних вопросов", — поделилась актриса.

Любава Грешнова и Михаил Пшеничный / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

Любава Грешнова говорит, что кризисов в отношениях было немало. Более того, у пары возникало желание развестись. Хотя не было такого, что актеры разъезжались и жили по отдельности, однако все к этому шло.

"Было очень много кризисов. Официально мы не разводились, не разъезжались, но были моменты, когда мы доходили морально до таких состояний, когда ты уже не можешь функционировать. Было бы странно, если бы за 15 лет нашей жизни таких моментов не было бы. Раза три-четыре думала, что это уже все", — делится артистка.

Тем не менее, влюбленные дорожили отношениями и работали над ними. Как признается Грешнова, от ошибок их с возлюбленным спасала мудрость. Сейчас же актриса очень благодарна судьбе за то, что они с мужем счастливы вместе.

Любава Грешнова и Михаил Пшеничный / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

"Останавливала Мишина мудрость, где-то моя мудрость. Умение договориться со своим эго. Момент "собирания вещей" очень внимательно надо понять – это эго твое или это "я" на первом месте. Как-то удавалось нам. Все же я благодарна судьбе за это", – рассказала знаменитость.

Напомним, недавно певица Руслана рассказывала, как переживала серьезный кризис в браке с мужем. Также артистка призналась, что даже были мнения о разводе.

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