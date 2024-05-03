Известная украинская актриса рассказала об отношениях с россиянином и как он ее изменил

Екатерина Кузнецова заверила, что ее муж всегда стоял на стороне Украины еще до полномасштабного вторжения.

Актриса Екатерина Кузнецова прокомментировала свои отношения с гражданским мужем-россиянином, бизнесменом Максимом Аплиным.

Как признается актриса, еще с начала отношений ее возлюбленный имел четкую проукраинскую позицию. А после аннексии Крыма он еще больше стал поддерживать украинцев.

"Когда мы познакомились с ним в 2017 году, он сразу сказал, что мы не будем жить в России. Именно он, потому что у него были разочарования. После аннексии Крыма он восхищался украинцами. Он всегда поддерживал мою семью и меня. Поэтому у него есть российский паспорт, но сердцем он всегда с Украиной", – рассказала Екатерина в интервью Алексею Суханову.

Екатерина Кузнецова с мужем / Фото: instagram.com/katykino

Вследствие этого у пары не бывает конфликтов из-за разных позиций. Более того, Максим разорвал отношения с друзьями-россиянами, которые поддерживают агрессию РФ.

"У нас не бывает по этому поводу недоразумений. Возможно, иногда меня могут раздражать какие-то его друзья, которые делают вид, что ничего не происходит. Но этих людей, к счастью, нет в нашей жизни и мы не пересекаемся. Он спрашивал своих друзей, кто за и против. И все, он вышел из чата. Такой (неоднозначной – прим. ред.) позиции быть не может", - объяснила знаменитость.

Екатерина Кузнецова с женихом / Фото: instagram.com/katykino

Также Екатерина рассказала, какие перемены ощущает в себе после знакомства с избранником. Так, по ее словам, она стала чувствовать себя свободной и перестала привязываться к конкретному месту.

"Мы с ним много путешествуем. Я благодарна ему за то, что он сделал меня легкой. Он мне снял рамки и объяснил, что в любой части мира я могу чувствовать себя комфортно. Есть свобода выбора. Мы очень любим музыку, ездим на фестивали", - добавила актриса.

Напомним, недавно Екатерина Кузнецова восхитила фото с мамой-красавицей и рассказала, как с родителями провела время.

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