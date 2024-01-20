Известная украинская актриса разнесла россиян во время отдыха в Египте: "Хочется блевать"

Украинская актриса Анастасия Цымбалару рассказала о наглом поведении россиян во время ее отдыха в Египте.

Так отпуск актрисы в Шарм-эш-Шейхе подходит к концу и она решила поделиться впечатлениями. По ее словам, в гостинице, где она проживает, очень много россиян. Анастасия призналась, что ей очень тяжело находиться в таком окружении "террористов", которые пытаются позаигрывать с ней и уже с самого утра в нетрезвом состоянии.

"Нашествие такое, что хочется поубивать. Зашла в туалет, стоят уже в 11 утра в ж*пу пьяные россияне, которые кричат "раша гуд". Я эмоций не скрывала, но от этого физически хочется блевать. Постоянно приходят, пытаются "кадрить". Такая мерзость. Короче, хр*н я еще поеду в Египет. Или надо отель без этих террористов", - написала Анастасия.

Анастасия Цымбалару рассказала об отдыхе в Египте / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

К слову, поклонники знаменитости поинтересовались, почему она выбрала именно это место для отдыха. Актриса ответила, что это еще тот отдых, который должен был состояться 26 февраля 2022 года. Впрочем, даже после полномасштабного вторжения гостиница отказалась возвращать деньги за бронирование.

Анастасия Цымбалару рассказала об отдыхе в Египте / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Напомним, в конце прошлого года актриса Анастасия Цымбалару ошеломила признанием, что на российском ТВ вышел сериал с ее участием. Впрочем, знаменитость объяснила, почему так получилось.

Читайте также: