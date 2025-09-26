Известная украинская актриса разорвала отношения со старшим на 10 лет бойфрендом и назвала причину

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Известная украинская актриса Ирина Кудашова разорвала отношения с бойфрендом, который старше ее на 10 лет.

Сейчас знаменитость официально одинока. Актриса разошлась с бойфрендом, о чем она сообщила на проекте "Тур зірками". Знаменитость уверяет, что это было их совместное решение. По словам Ирины Кудашовой, они с избранником слишком разные и не понимали друг друга. Наконец, пара откровенно поговорила и решила, что им лучше дальше двигаться отдельно.

"Лично для меня мы говорили на разных языках. У нас была большая разница в возрасте. Сначала я этого вообще не замечала, но впоследствии в каких-то разных ситуациях я поняла, что мы буквально говорим на разных языках. Он мне об одном, я о другом, и вот найти вот этот общий коннект становилось все сложнее, мы пытались понять друг друга, но становилось все сложнее", - призналась знаменитость.

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Сейчас актриса поддерживает связь с уже экс-избранником, правда, их общение не является близким и регулярным. Если у кого-то возникают какие-то проблемы, то, конечно, они могут обратиться друг к другу за помощью.

"Мы не общаемся каждый день, но минимальная связь у нас осталась. Если какой-то вопрос или проблемы - мы можем друг другу написать, но это не близкое общение", - поделилась артистка.

