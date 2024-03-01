Известная украинская актриса развелась с мужем-нардепом после восьми лет брака

Украинская актриса, звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук сообщила, что развелась со своим мужем, нардепом Александром Божко после 8 лет брака.

О своем новом семейном статусе Саливанчук рассказала сегодня, 1 марта, на странице в Instagram. По словам артистки, с экс-возлюбленным она разошлась официально еще 18 мая 2023 года. Впрочем, решилась рассказать об этом только сейчас, потому что ей было больно:

"Многие из вас поняли, у меня кучу сообщений по этому поводу, но извините, я не отвечала, потому что болело. Мое странное состояние, слезы, смех, путешествия, спорт – это все была работа над собой, чтобы снова найти себя, себя настоящую. 18.05.2023 я развелась. Еще некоторое время мы пытались спасти семью ради детей, но бесполезно. К сожалению, дети страдают в первую очередь, если их родители несчастливы. Поэтому да, я свободна", — сообщила Саливанчук.

Анна Саливанчук рассталась с мужем / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Причину развода с Божко Саливанчук называть не стала, только попросила поклонников, чтобы они не стали у нее спрашивать: "Просто порадуйтесь за меня, что я иду дальше и эту книгу я дочитала до конца", — добавила Саливачнук.

Анна Саливанчук с экс-мужем и сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Отметим, что актриса Анна Саливанчук и народный депутат и бывший продюсер Студии "Квартал 95" Александр Божко поженились в 2015 году. У экс-супругов есть двое общих сыновей — 7-летний Глеб и двухлетний Никита.

Анна Саливанчук с экс-мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, на днях стало известно о еще одном громком звездном разводе. Не так давно супруга экс-депутата Юрия Аристова Марина сообщила, что они разошлись после 13 лет брака.

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