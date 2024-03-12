Известная украинская актриса развелась с мужем после двух лет брака

Украинский актер Григорий Бакланов, известный многим по роли Лаврина в сериале "Поймать Кайдаша", разводится с женой, актрисой Анастасией Цимбалару.

Об этом бывшие влюбленные сообщили в совместном посте в Instagram. Они поделились, что за десять лет, что они знакомы, они действительно стали одним целым. Однако после двух лет супружеской жизни их пути расходятся. Актеры не стали называть причину разрыва, но, судя по посту, их чувства начали угасать.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бокланов разводятся / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Зная нашу историю, вы бы назвали нас актерскими супругами, которые сначала ссорились, потом проводили репетиции важных профессиональных сцен на кухне, играли, смеялись, а потом всегда были вместе…Были? Да! Мы стали пазлами за 10 лет, которые дополняли картинки друг друга, у нас была целостность, цель, интерес. Теперь пазлов станет двое. Две картины. Две новые истории", — говорится в их общем посте.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бокланов разводятся / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Отметим, Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов знакомы со студенческих времен. Правда, отношения между ними не завязывались даже приятельские. Но потом между ними промелькнула искра. Актеры сыграли свадьбу в сентябре 2021 года и в тот же день обвенчались.

Напомним, ранее стало известно, что ресторатор Дмитрий Борисов развелся с супругой. Пара прожила в браке 10 лет.

Читайте также: