Известная украинская актриса резко отреагировала на русский язык среди школьников

Украинская актриса Анна Саливанчук эмоционально отреагировала на русский язык в школе сына — инцидент вызвал дискуссию о языке во время войны.

История произошла утром, когда из-за воздушной тревоги начало занятий немного сдвинулось. Пока дети собирались в коридоре, звезда обратила внимание на то, на каком языке они общаются между собой. По ее словам, большинство школьников говорили на русском, что ее откровенно возмутило. Актриса решила не молчать и сразу сделала замечание.

«Я услышала, что все разговаривают на русском языке. Сделала замечание. Сказала, что так нельзя, это некрасиво, четвертый год войны…», — отметила Анна.

После этого звездная мать обратилась к педагогам, чтобы обсудить ситуацию и найти решение. Она убеждена, что школа должна реагировать жестче — до дисциплинарных шагов, которые бы мотивировали детей переходить на украинский. Впрочем, ответ учителей ее удивил: как оказалось, часть родителей выступает против любых ограничений и отстаивает право детей говорить на русском.

«Подхожу к учителям, говорю, что нужно ставить им двойки или давать домашние задания, чтобы они поняли — так нельзя. И что мне говорят учителя? Родители наших учеников идут к директору школы и говорят, что дети имеют право разговаривать на русском. Дорогие родители, особенно наших одноклассников, вы можете меня ненавидеть, но на четвертый год полномасштабной войны „какая разница“? Большая! Люди умирают!» — заявила звезда.

Напомним, недавно жена MONATIK ошеломила, как их сыновья повзрослели и изменились. Избранница музыканта удивила свежими фото Даниила и Платона.