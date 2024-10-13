Известная украинская актриса резко прошлась по российским коллегам: "Было большим разочарованием"

Известная украинская актриса Любава Грешнова, которая недавно перенесла операцию, высказалась о знакомых, которые во время войны поддерживают геноцид украинцев.

Так, звезда до начала полномасштабного вторжения иногда бывала в России, поэтому имела там некоторых знакомых. Однако, по словам Любавы, их дороги разошлись сразу после начала войны, когда она услышала немало абсурда из их уст.

"Есть определенное количество и категория людей, которые если бы и посмели мне написать хотя бы слово, то они знают, что бы получили взамен. Это те актеры, которые были нашими близкими друзьями, которые были в нашем доме, знали моих родителей, но в первые дни полномасштабной войны сдклали пост вроде "мне не стыдно, что я русский" или "слава путину". Для меня это было шоком и разочарованием, мягко говоря. И таких людей очень много", - высказалась Грешнова в интервью kp.ua.

Любава Грешнова / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

В противоположность ярым путинистам Любава вспомнила коллег, которые вовремя пришли в себя и отделили себя от пропаганды РФ. И добавила, что с такими артистами она может найти общий язык.

"Людей, которые выразили свою поддержку, извинились за свой народ и объяснили, почему они не могут сделать так или иначе, очень мало. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Думаю, если есть на моей странице кто-то не заблокирован, то это именно те люди, которые пытались помогать, пытались бороться настолько, насколько это было возможно, которые в определенных жизненных обстоятельствах не смогли оставить там свою жизнь", — объяснила актриса.

Напомним, недавно певица Алина Гросу появилась в объятиях мужа-россиянина и станцевала с ним в пикантном наряде.

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