Известная украинская актриса резко высказалась о бывшей подруге-путинистке Ирине Горбачевой

Известная украинская актриса Олеся Жураковская подвергла резкой критике бывшую подругу, актрису Ирину Горбачеву.

Так, по словам знаменитости, она долгое время дружила со своей коллегой. Однако после начала полномасштабного вторжения и поддержки ею России Олеся полностью разочаровалась в Горбачевой и прекратила какие-либо связи с пропагандисткой.

"Для меня это был удар, когда я услышала, что человек, которого я считала своим другом, говорит, что "в общем, я не осуждаю". Меня просто парализовало меня в тот момент. Но такое сейчас время… Надо разрывать связи, не оглядываясь назад. Надо, чтобы воздуха свежего было больше, освобождать пространство для творчества. На место этих людей придут те люди, у которых не было возможности сделать шаг, потому что выгребалось все, чтобы заплатить им гонорары", - рассказала Олеся в программе Алины Доротюк.

Ирина Горбачева

Отметим, актриса Ирина Горбачева родилась и до 9 лет проживала в Мариуполе. Позже переехала в РФ, где живет в Москве и считается российской актрисой. Долгое время после начала полномасштабного вторжения Горбачева не выражала своей позиции, а войну называла "происходящей ситуацией". Впрочем, в итоге она начала появляться на пропагандистских светских мероприятиях и продолжает зарабатывать кровавые рубли в стране-агрессорке. К тому же актриса признала, что она великая патриотка, "часть своей страны" и ее место в России.

Напомним, недавно певица Яна Соломко, которая в РФ восхваляла оккупантов, внезапно оправдалась на украинском языке.



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