Известная украинская актриса резко высказалась о предательнице Оксане Байрак: "Запроданка"

Звезда "Скаженого весілля", актриса Леся Самаева гневно осудила поведение режиссера Оксаны Байрак, которая до начала полномасштабного вторжения находилась в Одессе, а затем переехала в Россию в корыстных целях.

По словам украинской актрисы, такая пророссийская позиция Байрак ей совершенно непонятна. Особенно Лесю возмущает то, что режиссер действительно имеет украинские корни и проживала длительное время в Украине, впрочем все равно встала на сторону врага. В частности, предательница без угрызений совести зарабатывает кровавые рубли в стране-террористке и под новым именем снимает новые сериалы для пропагандистских каналов.

Леся Самаева. Фото: Instagram Леся Самаева

"Ну, это чистая запроданка, а страшнее этого ничего не может быть. Если изменяет чужой человек, то не так больно, потому что он другого менталитета, воспитания. А когда свои оказываются с гнильцой, это очень трудно принять", - поделилась Самаева в интервью oboz.ua.

Напомним, ранее режиссер-предательница Оксана Байрак неожиданно провозгласила себя "величайшей патриоткой Украины" и удивила заявлением, что вернулась из Москвы в Украину. Вероятно, поклонница "русского мира" впоследствии все же вернулась к стране-агрессорке продолжать строить карьеру на смертях украинцев.

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