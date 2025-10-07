Известная украинская актриса резко выступила против вступления Украины в ЕС и объяснила почему

Татьяна Малкова / © instagram.com/tannita_malkova

Украинская актриса Татьяна Малкова, которая долгое время живет в Польше, высказалась против вступления Украины в Европейский Союз.

По словам актрисы, этот шаг, по ее мнению, превратит страну в "дорогу в никуда", ведь бюрократия в ЕС сводит на нет человечность и свободу. В своем интервью для проекта "Со своими по сути" Малкова поделилась личными примерами.

Так, после падения и серьезного вывиха ноги она была вынуждена обратиться в частную клинику, ожидая современного обследования, но вместо 3D-аппарата для рентгена получила проверку с помощью старого оборудования. Врач посоветовал лишь поднять ногу и приложить холодное, а повторную консультацию назначили через три дня.

"Почему я не хочу, чтобы мы были в Европе никогда? Для меня, например, это дорога в никуда, потому что они за бюрократией теряют человечность", — отметила артистка.

Татьяна Малкова / © скриншот с видео

Актриса также рассказала о своих бытовых ситуациях: небольшие конфликты с соседями из-за досуга. Даже небольшие собрания во дворе с друзьями часто решались вызовом полиции. Она подчеркнула, что, живя в Европе, столкнулась с жесткими правилами, которые отдаляют людей друг от друга, и это стало для нее одной из причин, почему она не желает видеть Украину в ЕС.

"Это максимально странно для меня. Все завязано на разрешениях и контроле, а ты чувствуешь, что за тобой постоянно наблюдают", — пояснила Малкова.

