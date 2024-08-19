Известная украинская актриса родила первенца через месяц после новости о разводе с мужем

Украинская актриса, звезда сериала "Обіцянка Богу" Светлана Гордиенко поделилась радостной новостью, что впервые стала мамой.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram. Она опубликовала ролик, где сначала показалась беременной, а потом уже держала малыша на руках. Оказалось, что Гордиенко родила сына, которого назвала Иосифом. Когда именно малыш появился на свет – точно неизвестно. Впрочем, судя по размерам мальчика, с момента его рождения уже прошло некоторое время.

Известная актриса Светлана Гордиенко впервые стала мамой и показала малыша

"Помню, я не могла осознать до 14 недели, что это действительно происходит. За съемками вообще не было времени даже подумать и принять свое новое состояние. Не снимала ничего, потому что казалось, что это шутка. Может, это просто такая задержка, но на 15 неделе почувствовала первый толчок и с того дня у меня появилось самое интересное развлечение — общаться с Иосифом через животик. Могла провести часы за этим делом. Это была наша маленькая вселенная. Теперь эта Вселенная радует маму снаружи", - написала актриса.

Светлана Гордиенко / Фото: instagram.com/gordisvitlana

Сейчас артистка живет в Великобритании. Кто стал отцом ребенка – знаменитость тщательно держит в тайне. Впрочем, говорят, что Светлана Гордиенко родила от актера Романа Соболевского, с которым вместе снималась в сериале "Плут 2". Тем более, артистка сама подтверждала, что у ее сына отчество Романович.

Что интересно, месяц назад актриса ошеломила всех новостью, что разводится с актером-военным Максимом Девизоровым, за которого вышла замуж только в мае 2022 года. Причину разрыва Светлана раскрывать тогда не стала, лишь отметила, что это, мол, произошло задолго до того, как она об этом объявила публично.

Светлана Гордиенко и Максим Девизоров / Фото: instagram.com/devizorov

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