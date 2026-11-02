Известная украинская актриса с 4-летним сыном уехала из Украины: "Вынуждена покинуть дом"

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

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Украинская модель и актриса Виктория Маремуха с 4-летним сыном уехала из Украины.

Знаменитость эмигрировала за границу. В частности, она покинула Киев и поселилась в Лиссабоне, Португалия. Это решение Виктории Маремухе далось затруднительно. Актриса не скрывает, что уже скучает по дому, который на самом деле не хотела покидать. К слову, эмиграция артистки была вынужденной. Бывший муж-иностранец модели заявил, что в Киеве становится слишком опасно — постоянные обстрелы и отключение электроэнергии. Он настоял на том, чтобы Виктория Маремуха вывезла их общего 4-летнего сына Луку за границу. Актриса согласилась.

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«Меня так накрыло в самолете где-то за час до посадки. Видимо, тогда пришло осознание, что я уезжаю не в отпуск (это отдельное чувство — когда ты едешь не по собственному желанию, а вынужден покинуть дом, который любишь). Утром накрыло еще сильнее. И мое философское „принимать все“ заменило „это несправедливо“. Даю себе пару дней пожить с этим. Не быть сильной, но дальше обещаю себе понемногу приступить к созданию нового и интересного раздела своей жизни», — говорит актриса.

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Пост Виктории Маремухи / © instagram.com/vicky_mare

Хотя Виктории Маремухе было очень грустно покидать Украину, и она на самом деле этого не хотела, однако артистка попытается наладить свою жизнь за границей и воспринимает это как новый интересный раздел. Сейчас актриса вместе с сыном поселилась у его тети. Впоследствии знаменитость найдет собственное жилье, в которое и переедет.

«Пару дней поживем в красивом доме тети Луки, а потом заселимся в свое жилье», — заверила актриса.

Сын Виктории Маремухи / © instagram.com/vicky_mare

Напомним, некоторые звезды тоже уехали из Киева, но поселились в пределах Украины. В частности, актриса Екатерина Тышкевич на зиму поселилась в Виннице. Правда, после переезда артистка жаловалась на досадное совпадение.

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