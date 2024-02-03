Известная украинская актриса сделала пластическую операцию – Мишина и Саливанчук отреагировали

Елена Светлицкая объяснила, зачем легла под нож и показала "до" и "после".

Украинская актриса Елена Светлицкая поделилась кадрами из операционной, где ей делали маммопластику.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала кадры, как проходило ее хирургическое вмешательство. Сначала медики ввели Елену в наркоз. А потом приступили к операции. И сразу после нее хирург поделился фото до и после груди актрисы.

Елена Светлицкая / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

К слову, Светлицкая воспитывает двух дочерей. По ее словам, именно после грудного вскармливания детей она стала недовольна своими формами, поэтому прибегла к таким изменениям. Актриса отметила, что рубцов после операции не останется, поскольку разрезы для имплантов делали под мышками. И добавила, что ее подход к выбору врачей был очень серьезным.

Елена Светлицкая / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

"Двух девочек я кормила суммарно четыре года. Я давно об этом думала! Очень долго искала врача, который подошел бы мне по работам и энергетике. Рубцов на груди не будет. Я перечитала все документы и учла все риски. Это серьезная операция, и я очень ответственно к этому отнеслась", - написала в фотоблоге актриса.

В свою очередь на такую новость отреагировали некоторые коллеги Светлицкой. В частности, актрисы Ксения Мишина и Анна Саливанчук. Звезды в своих соцсетях были ошеломлены такой новостью.

Елена Светлицкая / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Елена Светлицкая / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Напомним, недавно маммопластику сделала украинская певица MamaRika. Она также показала, как выглядела сразу после операции.

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