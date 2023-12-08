Известная украинская актриса шокировала, что является родственницей Тины Кароль

Известная украинская актриса Ирма Витовская удивила признанием, что она, оказывается, является родственницей певицы Тины Кароль.

Ранее в одном из своих интервью Кароль признавалась, что сестра Ирмы Витовской вышла замуж за родного брата Тины. Актриса эту информацию подтвердила, а также рассказала, как часто они с Тиной собираются за семейным столом:

"Ну да (мы – родственницы – прим.ред.). Я не думаю, что у нас есть время на то, чтобы породниться. У нее еще больше, шоу-бизнес еще больше не держится места дислокации. Но да, у нас были определенные семейные встречи, когда есть семейные праздники. Это очень редко", – рассказала Витовская в интервью Алине Доротюк.

Ирма Витовская / Фото: facebook.com/irmcya

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, что у Тины Кароль есть старший брат Станислав Либерман. Еще в 2018 году артистка делилась, что является родственницей актрисы Ирмы Витовской. Тогда Тина вспомнила, как сватала брата Станислава к сестре Ирмы Витовской, Наталье.

Брат Тины Кароль и сестра Ирмы Витовской

"Я помню, как мы их сватали. Мы приходили просить выйти замуж Наталью, сестру Ирмы за Стасика, моего брата. Мы пришли всей семьей просить, чтобы они согласились отдать свой цветочек", – рассказывала тогда Кароль.

Кроме того, по словам Тины, она является страстной поклонницей творчества Ирмы Витовской еще со времен, когда актриса играла в сериале "Леся+Рома".

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