Известная украинская актриса шокировала изменой мужа с ее подругой: "Мне было больно"

Известная украинская актриса, блогерша и модель Виктория Маремуха рассказала, как муж-француз Луи изменил ей.

Знаменитость находится с избранником в свободных отношениях, то есть они могут иметь романы на стороне. Однако между парой была договоренность: не скрывать друг от друга интрижки. Тем временем мужчина не рассказал Виктории, что у него был интим ее с подругой. Артистка чувствовала что-то неладное, поэтому проверила телефон избранника и обо всем узнала. Для блогерши эта информация была болезненной, что она до сих пор прорабатывает обиду.

"Я прорабатываю обиду на Луи уже очень много лет. Это измена. Больше обман. Когда я спросила у него прямо, человек говорит, что нет, а я чувствую, что мне врут. Потом я залезаю в его телефон, и подтверждается, что я была права. Для меня важно знать. Мы договорились сразу, что я хочу знать обо всем. Это не физическая измена, это более духовная измена. Это была моя подруга. Я не ожидала больше от нее, чем от него. Мне было больно. Я узнала еще больше подробностей, о которых они мне не рассказали", - призналась блогерша на YouTube-канале "Okay Eva".

Сейчас у Виктории и ее мужа довольно непонятные отношения. Правда, блогерша говорит, что за почти 10 лет, что они вместе, так было всегда. Супруги не разводятся, но и в дальнейшем находятся в свободных отношениях. Также блогерша говорит, что хочет быть вместе с мужем, хотя и не знает, что будет с их браком в дальнейшем.

"Мы в каких-то таких отношениях, непонятных для нас самих. Мы до сих пор в свободных отношениях, мы не расстались. Хотя у нас часто бывает, что то мы расходимся, то мы сходимся. Такие "качели" у нас были всегда. Мы почти 10 лет вместе, и почти 10 лет у нас такие "качели". Мне кажется, мы уже без них не можем", - добавила блогерша.

Отметим, Виктория Маремуха и Луи заключили брак в июне 2021 года. В начале сентября 2022-го блогерша в одном из роддомов Киева родила сына.

