Известная украинская актриса шокировала, как из-за веса ей отказывали в участии в проектах

Настя Ткаченко ошеломила признанием, как к ней относились на кастингах.

Звезда "Лиги смеха", комедийная актриса Настя Ткаченко, которая недавно рассекретила сумму своего заработка, рассказала, почему ей отказывали в участии в некоторых телевизионных проектах.

По словам знаменитости, помешал ее вес. Настя призналась, что некоторые продюсеры телешоу хоть и не говорили сразу четкие причины отказа, но от других источников ей все же удавалось узнать истину.

"Были ситуации, когда мне отказывали в каких-то телевизионных проектах как участнице из-за веса. Но мне это не говорили в лицо, но у стен есть уши, и я об этом всем знаю. Говорили, "если бы она была более худой, мы бы ее взяли ", – поделилась актриса в интервью Славе Демину.

Настя Ткаченко

Впрочем, Ткаченко это не возмущало, а наоборот смешило. Поскольку, по ее словам, эти проекты в результате не имели блестящего успеха.

"Мне смешно с этого. Их право, но в итоге ни один отказавший мне проект не выстрелил", - добавила комик.

Напомним, недавно украинский актер Александр Третьяченко шокировал, как его унижали в московском театре из-за украинского происхождения и он навсегда отказался от карьеры в РФ.

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