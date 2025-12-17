Известная украинская актриса шокировала, как косметолог изуродовал ей лицо: "Было более 60 ожогов"

Елена Лавренюк

Известная украинская актриса Елена Лавренюк шокировала, как косметолог изуродовал ей лицо.

Знаменитость довольно осторожно относится к различным процедурам красоты. Поскольку лицо непосредственно связано с работой актрисы, поэтому она вообще ничего не делает, что может изменить черты ее внешности. Однако однажды Елене посоветовали избавиться от веснушек на лице, мол, в будущем могут быть проблемы. Артистка согласилась и пошла на лазерные процедуры. К сожалению, удаление веснушек не прошло бесследно. На лице Лавренюк осталось немало ожогов, о чем она рассказала в интервью Алине Доротюк.

"Это был страшный период в моей жизни. Я пришла к своему косметологу, пока ждала ее в коридоре, подошел ее муж и говорит: "Такие веснушки! Это потом может перерасти в плохую историю. Давай лучше их сейчас уберем, чем потом у тебя это во что-то перерастет другое". И я не знаю, что было в голове, я пошла к нему на этот лазер, и он мне сделал страшные ожоги на лице. То есть он лазером точечно убирал веснушки, и на моем лице более 60 ожогов было, разных фигур", - шокировала актриса.

Елена Лавренюк / © instagram.com/olenalavrenyuk

Артистка сразу же пошла к врачам, чтобы понять, исчезнут ли ожоги и что ей вообще делать. Елену заверили, что все это пройдет, но нужно время. Также актриса должна была соблюдать ряд правил в уходе и избегать вообще солнечных лучей. Наконец, только через два года ожоги сошли. Все это время Лавренюк избегала солнца, наносила на лицо немалый слой грима и почти не выходила из дома. Знаменитость также добавила, что с врачом судиться не стала. Однако, если бы ожоги остались, она пошла бы в суд.

"Оно все коркой покрылось. Эта корка спадает, и я вижу изуродованное лицо, в ранах, в выемках, как постакне, где светится дерма. Я прикрывала большим слоем грима, чтобы могла выйти из дома. Начала консультироваться с врачами, и мне сказали, что это ожог и нужно время, чтобы он прошел. Я не выходила из дома, впала в депрессию. Мне говорили, что это пройдет, но не говорили, сколько времени. Я теперь понимаю почему - чтобы не травмировать меня, потому что это заняло два года", - говорит актриса.

