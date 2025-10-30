Известная украинская актриса шокировала, как скандальный режиссер Белоус соблазнял девушек: "У него была схема"

Алена Якименко / © скриншот с видео

Украинская актриса Алена Якименко откровенно рассказала о собственном опыте общения с бывшим художественным руководителем Молодого театра Андреем Билоусом, которого сейчас подозревают в сексуальном насилии.

Артистка познакомилась со скандальным режиссером еще в 2016 году, когда поступала в университет имени Карпенко-Карого. Тогда Билоус начал проявлять к ней чрезмерное внимание, пытаясь убедить выбрать его курс вместо выбранного Аленой.

"Он начал активно за мной ухаживать еще при поступлении. Я решила идти на курс к Олегу Шаварскому (художественный руководитель актерского курса в театральном университете — прим. ред.), но Белоус хотел, чтобы я училась именно у него. Потом со мной связалась его помощница — она пыталась убедить меня изменить выбор", — вспомнила Якименко.

Алена Якименко / © скриншот с видео

По ее словам в интервью на YouTube-канале Марички Падалко, у режиссера была целая система соблазнения молодых девушек, в которую была вовлечена его ассистентка. Актриса отметила, что когда у режиссера не получалось соблазнить определенную девушку, то задействовал свою помощницу, которая начинала заигрывать к студенткам.

"У нас разрослось общение, и она начала намекать на какие-то сексуальные темы - мол, она в меня влюблена. У него была такая схема: если не он соблазнял, то через помощницу, которая потом приводила девушек к нему", — объяснила актриса.

Когда Алене исполнилось 18, Белоус пригласил ее в свой кабинет якобы "на кофе", но его поведение быстро стало откровенно непристойным: "Он начал меня гладить за плечи, тянуть за волосы, потом сел передо мной на колени и потянулся целовать. Я его оттолкнула. Потом мы общались только по сообщениям".

Алена Якименко / © скриншот с видео

Позже артистка начала работать в Молодом театре, но, как призналась, боялась заходить в его кабинет, ведь никогда нельзя было предсказать, что может случиться. Якименко рассказала шокирующую историю, после которой ее карьера в театре начала "буксовать". По словам Алены, Билоус наказывал ее молчаливой изоляцией и ограничением ролей.

"В последний раз, когда я выпускала премьеру детского мюзикла, он позвал меня в кабинет, чтобы прислать фото. Сидит рядом, подсовывается, кладет руку. Я говорю, что мне надо бежать. Он обиделся, сказал: "Я что, какой-то извращенец?" После того отношение ко мне изменилось — мне перестали давать главные роли, он ревновал к другим режиссерам", — поделилась актриса.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке : Звезда "Ребелии": ОТВЕРТЫЕ ЗАЛИЦАНИЯ Билоуса, реальные зарплаты актеров и судьбоносная роль ГОРСКОЙ

Что известно о скандале с Андреем Билоусом

Первые публичные обвинения против режиссера прозвучали в январе 2025 года. Анонимная студентка заявила, что Билоус присылал ей интимные фото и предлагал сделать подобные. После этого свои истории начали рассказывать другие женщины.

Андрей Белоус / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

Вскоре Андрея Белоуса отстранили от преподавания в Карпенко-Карого и отстранили от должности художественного руководителя Молодого театра. Полиция открыла уголовное производство.

21 октября режиссеру сообщили о подозрении по статьям об изнасиловании и сексуальном насилии, в том числе несовершеннолетнего лица. Печерский суд избрал ему меру пресечения — два месяца под стражей, до 17 декабря.

Напомним, недавно жена Андрея Белоуса после его ареста обратилась к публике с громким заявлением. Ирина Белоус назвала обвинения мужа несправедливыми и объяснила, чего на самом деле просит в этой непростой ситуации.