Известная украинская актриса шокировала лечением в психбольнице и назвала причину

Анастасия Пустовит

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Украинская актриса, звезда сериалов Анастасия Пустовит откровенно рассказала о сложном пути преодоления страшного заболевания.

Долгое время звезда была под наблюдением медиков. В своем фотоблоге Анастасия поделилась откровением, что на фоне войны столкнулась с рядом психологических проблем. Более того, в свое время ее преследовало желание покончить жизнь самоубийством.

"У меня была диагностирована тяжелая депрессия, генерализованное тревожное расстройство и ПТСР. Кто-то скажет, что это слишком много, но опыт (на тот момент) 2,5 лет войны с вами поспорит. В больницу я легла потому, что имела стойкие суицидальные намерения. Это даже не мысли, я планировала. Я знала, что напишу в записке и где именно я это сделаю" – ошеломила артистка

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Анастасия Пустовит о своем лечении

К счастью, Пустовит вовремя забила тревогу и теперь все уже позади, ведь она вылечилась. По ее словам, это произошло путем работы со специалистами и наблюдениями в психбольнице. В то же время актриса поддержала тех, кто сейчас столкнулся с похожими проблемами и призвала не делать из таких людей "психов".

"Я окончила борьбу с депрессией! Для меня это огромная победа. Я счастлива, что мне удалось справиться. Я прошла и психиатра, и психотерапевта, и психбольницу. Мне не страшно это писать и более того, я хотела бы снять с этих слов табуированность. Если ты легла в психбольницу, то это автоматически означает, что ты пожизненно борешься с клеймом психа. Неправда. Это нужно тем, кто так же, как и я борется со смертельной болезнью", - подчеркнула Пустовит.

Напомним, недавно шоумен Андрей Данилко также рассказывал о своем здоровье. Он назвал условия, при которых готов вернуться к развлекательным разговорным шоу.