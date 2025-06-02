Известная украинская актриса шокировала, с каким страшным недугом борется и почему перенесла три операции

Екатерина Вишневая / © instagram.com/viviwenka

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Известная украинская актриса Екатерина Вишневая впервые рассказала о своем страшном недуге, от которого страдает уже 14 лет.

Знаменитость является пациенткой онкологического центра. В интервью Алине Доротюк артистка рассказала, что в 2011 году у нее обнаружили опухоли. В частности, это связано с маммологией. Екатерина Вишневая уже перенесла три операции по удалению опухолей - в 2011-м, 2023-м и 2024 году.

"Мне ко всему моему опыту не хватало еще три операции, которые были у меня в онкологическом центре. Онкология не успела...Трижды уже...Последний раз - это было 13 опухолей. Это связано с маммологией - грудь. Впервые это было в 2011 году, далее 2023-й в октябре и 2024-й в феврале", - призналась артистка.

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Екатерина Вишневая / © instagram.com/viviwenka

Сейчас за состоянием Екатерины Вишневой постоянно наблюдают врачи. Вскоре актриса перенесет еще одну операцию. После этого знаменитость будет серьезно обдумывать операцию по удалению молочных желез.

"Молочные железы я не удалила. Я не могу, потому что там еще идут процессы. Меня впереди ждет еще одна операция. Когда процесс развития остановится, тогда уже стоит вопрос об удалении и установке имплантов, потому что это касается выживания. Не хочется ежемесячно мониторить, что там и на сколько миллиметров выросло. Мы следим", - добавила артистка.

Напомним, недавно певица SWOIIA рассказала о своей неизлечимой болезни. Артистка также призналась, как это влияет на ее жизнь.