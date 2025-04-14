Известная украинская актриса шокировала своим весом в 38 кило: "Ничего не могу сделать"

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

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Украинская актриса Ирина Кудашова шокировала своим весом.

В артистки всегда было довольно худое телосложение. Впрочем, в Instagram-stories знаменитость призналась, что перед летом всегда стремительно худеет. Кроме того, актриса недавно переболела, что также повлияло на ее вес. Сейчас знаменитость весит 38,6 кг. Ирина Кудашова говорит, что для нее это не достаточно. Актриса не волнуется, когда ее вес составляет 40 кило, но когда становится меньше, то знаменитость серьезно из-за этого переживает.

Знаменитость также поделилась, что действительно хочет с этим что-то сделать и набрать килограммы. Однако Ирина Кудашова жалуется, что в нее это не получается.

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Ирина Кудашова рассекретила свой вес / © instagram.com/irinaa_kudashova

"Как только приближается лето - я начинаю терять вес. А сейчас я переболела... 40 килограммов - это еще ок, но когда я вижу 38 и что-то там - хана. И ничего не могу сделать. Реальная Дюймовочка", - поделилась актриса.

А тем временем шоумен Анатолий Анатолич целенаправленно худел. Ведущий за три месяца избавился от 10 килограммов. Жена знаменитости рассекретила, как ему это удалось.