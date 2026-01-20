ТСН в социальных сетях

Гламур
315
2 мин

Известная украинская актриса сообщила о горе в семье: "Я полностью осиротела"

Леся Самаева обратилась к поклонникам с благодарностью за поддержку.

Валерия Гажала
Леся Самаева

Леся Самаева

Звезда «Скаженого весілля», актриса Леся Самаева рассказала о тяжелой утрате в семье.

На днях из жизни ушла мама артистки. И сегодня, 20 января, актриса сообщила, что вчера с самыми близкими провела родную в последний путь. Леся в фотоблоге призналась, что сейчас она испытывает невыносимую боль после трагедии. Но в то же время добавила, что ей значительно легче становится от поддержки вокруг. В непростой период она выразила благодарность людям, которые окружают ее и дают вдохновение жить дальше.

«Вчера попрощались… Теперь навсегда в сердце… Теперь я полностью осиротела, потому что и мама, и папа ушли из этой жизни. От этого мне стало еще холоднее и темнее, одиноче. Я это горе сильно переживаю. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Она, как крылья — не дает упасть. И моя прекрасная семья, которая окружила меня вниманием и любовью. Спасибо дорогие, что вы есть. Моя страшная печаль от этого становится светлее», — растрогала актриса.

Мама Леси Самаевой

Мама Леси Самаевой

В комментариях подписчики почтили память родного человека Леси и поддержали ее теплыми словами.

  • Светлая память вашей маме. Мои искренние соболезнования

  • Царство небесное. Пока есть родители — мы дети в любом возрасте. А когда их нет — трудно… Но есть продолжение рода и воспоминания

  • Такая она жизнь… Лесичка, люблю, обнимаю. Царство небесное

315
