Известная украинская актриса сообщила о "прилете" по ее дому: "Разрушенная часть вызывает ужас"

Слава Красовская

Известная украинская актриса Слава Красовская сообщила о вражеском "прилете" по ее дому.

Произошло это в ночь на 29 ноября, когда российские оккупанты массированно обстреляли Киев и область. В своем Instagram Слава Красовская поделилась, что вражеский снаряд попал по многоквартирному дому, где она живет. С актрисой все в порядке. Кроме того, ее квартира не пострадала. Однако часть многоквартирного дома разрушена. Артистка признается, что увиденное вызывает настоящий ужас.

"Прилетело в мой дом. Я очень благодарна всем, кто за меня переживает и спрашивает как я. Я в порядке, квартира не пострадала, мы целы, собаки невредимы. Но разрушенная часть здания вызывает ужас. Думаю, вскоре смогу узнать, чем можно помочь соседям, чьи дома разрушены", - делится артистка.

Пост Славы Красовской

Слава Красовская отмечает, что от вражеских попаданий никто не застрахован. Актриса призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и всегда заботиться о безопасности. Также артистка говорит, что необходимо донатить на нужды ВСУ, чтобы ускорить победу. Напоследок Красовская поблагодарила спецслужбы за быстрое реагирование и устранение последствий "прилета".

"Я - еще одна ваша близкая знакомая, во дворе которой развернута полицейская палатка, а дом обнесен лентой, под окнами - стекло, строительный мусор и обломки здания. Я - еще одно ваше напоминание о том, что не стоит пренебрегать своей безопасностью и игнорировать сигналы тревоги, однако нужно непрерывно донатить на нашу победу. Также я бесконечно благодарна всем специальным службам за сверхбыстрое реагирование и устранение последствий обстрела. Держитесь, несокрушимые", - отметила актриса.

Напомним, ранее артистка Анна Кошмал рассказывала о вражеском "прилете" рядом с ее домом. Во время обстрела разрушениям подвергся соседний от актрисы подъезд.