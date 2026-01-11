Известная украинская актриса спустя год после развода рассекретила новый роман

Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Известная украинская актриса Елена Светлицкая рассекретила свой новый роман.

Год назад звезда развелась с мужем Николаем, от которого родила двух дочерей. Ранее актриса не исключала возможное воссоединение с экс-избранником. Однако сейчас Елена Светлицкая другого мнения. Артистка в Instagram-stories заверила, что их история окончательно завершилась, и вместе они уже не будут.

"Наша история с бывшим завершилась и восстановлению не подлежит", - говорит актриса.

Кстати, после развода знаменитость долго не грустила в одиночестве. Елена Светлицкая честно призналась, что сейчас ее сердце занято. Актриса находится в отношениях, но нового избранника рассекречивать не торопится.

Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

"Да, есть новые (отношения - прим. ред.)", - коротко отметила знаменитость.

Напомним, ранее Елена Светлицкая прокомментировала слухи о ссоре с коллегой Наталкой Денисенко. Артистки учились вместе, много лет дружили, часто развлекались в совместных компаниях и появлялись в Instagram друг друга. Однако сейчас этого нет. Более того, Елена Светлицкая даже проигнорировала день рождения Наталки Денисенко, который та праздновала в конце декабря.