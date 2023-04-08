Известная украинская актриса сыграла главную роль в клипе исполнителя хита Take me to Church

Ирландский певец Hozier выпустил новый трек под названием Eat Your Young и эмоциональный клип на него.

Отметим, что в видео главную роль сыграла известная украинская актриса, развивающая карьеру в Голливуде Иванна Сахно. По замыслу режиссера Иванна и Hozier играют влюбленную пару, которая женится, но вскоре мужчина уходит на войну. Вернувшись с фронта, мужчина сильно меняется и хотя до сих пор любит жену, но в результате становится грубым.

Отношения героев показаны как спектакль, за которым наблюдают взрослые и дети.

Фаны Hozier отметили, что им очень понравилась новая глубокая работа исполнителя: "Вау! Уезжающий на войну мужчина, мать, которая становится камнем, гнев, который рос в ребенке из-за того, что его отвлекли от настоящих интересов к традиционной маскулинности, хорошая работа!", "Мне нравится, как они изобразили, что война "съела" его руку, как его гнев на нее "съел" ее эмоции и как они "съели" ребенка, заставив его быть кем-то другим".

Отметим, что певец Hozier активно поддерживает Украину в полномасштабной войне, которую развязала россия. Артист является участником мировой кампании Stand up for Ukraine, созданной для финансовой поддержки Украины.

Иванна Сахно – голливудская актриса украинского происхождения. Она снималась в таких лентах как ситком "Леся+Рома", биографический фильм "Иван Сила", блокбастер "Тихоокеанский рубеж: Восстание", комедия "Шпион, который меня бросил", триллер "Пик страха". С 2013 года актриса живет и работает в США.

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