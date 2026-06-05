Известная украинская актриса удивила горячей фотосессией на 37-летие: боди и чулочки

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

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Украинская актриса и модель Виктория Маремуха отпраздновала 37-летие и поразила поклонников эффектной фотосессией, продемонстрировав безупречную форму и уверенность в себе.

По случаю дня рождения знаменитость поделилась серией новых кадров в своем фотоблоге. Для съемок Маремуха выбрала черное боди и светло-голубые чулки. На фотографиях именинница позирует в интерьере спальни, меняя позы на кровати, кресле и кушетке. Атмосферу съемки дополнил стильный торшер, который стал едва ли не главным элементом каждого кадра.

«37! Нравится мне с годами выглядеть и чувствовать себя моложе, но при этом увереннее в себе!» — поделилась Маремуха.

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Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Серия фото быстро привлекла внимание поклонников, которые засыпали модель комплиментами и поздравлениями. Многие отметили не только ее стройную фигуру, но и жизненную позицию, которой она поделилась в праздничном посте.

«Любить себя и жизнь все больше с каждым днем!» — именно эта мысль стала главным посланием публикации, которую звезда посвятила своему новому году жизни.

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Напомним, ранее Виктория Маремуха сделала пластическую операциюи показала, что изменила в себе.

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