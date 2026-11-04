ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
863
Время на прочтение
1 мин

Известная украинская актриса уезжает из Киева и пожаловалась на цены: "Проще все выкинуть"

Алина Блажкевич решила покинуть столицу из-за ситуации с безопасностью, однако столкнулась с проблемой.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Алина Блажкевич

Алина Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Известная украинская актриса и юмористка Алина Блажкевич объявила о выезде из Киева.

Семья артистки решила покинуть столицу из-за ситуаюции с безопасностью. Дело в том, что Киев испытывает постоянные вражеские обстрелы, а с приближением зимы учащаются отключения света. Алина Блажкевич с семьей переезжает на запад Украины, где более безопасно.

Однако актриса призналась, что столкнулась с неприятной проблемой. Знаменитость шокирована ценами на перевозку вещей.

«Наша семья решила выехать из Киева из-за ситуации с безопасностью. Мне грустно, я не хочу, но… Если кто-то перевозил вещи из Киева на запад страны, напишите мне. Я не понимаю логистику этой перевозки. Реально ли это у всех так дорого?» — признается актриса.

Пост Алины Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Пост Алины Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Алина Блажкевич хотела воспользоваться услугой перевозки вещей. Однако знаменитость говорит, что это стоит очень дорого. Юмористка пришла к выводу, что куда легче часть вещей выбросить и купить новые.

«Перевозка стоит столько, что проще все выбросить и купить новое», — удивила актриса.

Пост Алины Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Пост Алины Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Напомним, недавно юмористка Ирина Сопонару призналась, что вместе с мужем уезжает из Киева. Артистка уже раскрыла, где теперь будет жить.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie