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Известная украинская актриса уезжает из Киева и пожаловалась на цены: "Проще все выкинуть"
Алина Блажкевич решила покинуть столицу из-за ситуации с безопасностью, однако столкнулась с проблемой.
Известная украинская актриса и юмористка Алина Блажкевич объявила о выезде из Киева.
Семья артистки решила покинуть столицу из-за ситуаюции с безопасностью. Дело в том, что Киев испытывает постоянные вражеские обстрелы, а с приближением зимы учащаются отключения света. Алина Блажкевич с семьей переезжает на запад Украины, где более безопасно.
Однако актриса призналась, что столкнулась с неприятной проблемой. Знаменитость шокирована ценами на перевозку вещей.
«Наша семья решила выехать из Киева из-за ситуации с безопасностью. Мне грустно, я не хочу, но… Если кто-то перевозил вещи из Киева на запад страны, напишите мне. Я не понимаю логистику этой перевозки. Реально ли это у всех так дорого?» — признается актриса.
Алина Блажкевич хотела воспользоваться услугой перевозки вещей. Однако знаменитость говорит, что это стоит очень дорого. Юмористка пришла к выводу, что куда легче часть вещей выбросить и купить новые.
«Перевозка стоит столько, что проще все выбросить и купить новое», — удивила актриса.
Напомним, недавно юмористка Ирина Сопонару призналась, что вместе с мужем уезжает из Киева. Артистка уже раскрыла, где теперь будет жить.