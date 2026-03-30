Известная украинская актриса ушла от мужа-иностранца и впервые раскрыла правду: "Я жила в иллюзии"

Виктория Маремуха и ее экс-супруг Луи Белле / © instagram.com/vicky_mare

Украинская модель и актриса Виктория Маремуха после заявления о разрыве пятилетнего брака с французом Луи Белле откровенно заговорила о причинах.

Как оказалось, такое решение тлело уже давно. И серьезным поводом к таким мыслям для актрисы стала тайная измена мужа во время ее беременности. Однако тогда, по словам Виктории, она простила все ради воспитания общего сына Луки. И хоть пара пыталась спасти брак совместной психотерапией, но модель осознала, что былую близость так и не может вернуть.

«Все испортилось. Я простила измену. Но шрам остался. Помню, когда сижу беременная на пляже и думаю, зачем я вышла за него замуж. Не была бы я беременна, мы бы тогда не были вместе. Я все время будто жила в иллюзии. Не он меня, а я себя. Когда нет страсти и любви, то нельзя вернуть. У нас все было хорошо, но не могла его близко подпускать. Были постоянные разговоры о разводе, мы пытались ходить вместе в терапию», — рассказала Маремуха в интервью Алине Доротюк.

Поэтому после длительных отношений супруги приняли решение идти разными путями. И сделали это в переписке, честно ответив друг другу на вопросы без какого-либо давления и громких ссор.

«В целом мы были вместе 10 лет. И тут он мне пишет: "Как ты думаешь, нам стоит еще пробовать год или расстанемся?". Нам легче переписываться. Мне трудно далось, потому что я на что-то надеялась и долго оттягивала. И я ему говорю: "Мне кажется, что, видимо, все". И он пишет: "Мне тоже так кажется". Мы приняли это спокойно, по-взрослому, без обид, потому что они уже были и мы их проработали», — призналась модель.

Звезда искренне делится, что теперь их семья просто «приняла другую форму». Она вместе с Луи в дальнейшем будут видеться и общаться, но уже исключительно в рамках воспитания сына. Также бывшие супруги сейчас делят имущество и обязанности. И, как утверждает Виктория, все процессы так же проходят слаженно и мирно.

«Не хочу говорить, что любви нет. Нет, она приняла другую форму. Мы два человека, которые создали целую вселенную — нашего Лукуську. Поэтому важно сохранить адекватные отношения. И мы это понимаем. Поэтому мы договорились обо всем спокойно. Договорились о финансовых обязательствах, обязанностях. Лука будет со мной. Сейчас по жилью договариваемся. Все спокойно. Будем некоторые отпуска вместе проводить для Луки. И отношения стали еще лучше», — добавила артистка.

Виктория Маремуха и ее экс-супруг Луи Белле с сыном Лукой / © instagram.com/vicky_mare

Отметим, Виктория Маремуха и Луи Белле узаконили отношения в июне 2021 года, а через год стали родителями — у них родился сын Лука. В браке пара придерживалась формата свободных отношений. То есть они могли иметь романы на стороне, но при этом соблюдать правило честности — ничего не скрывали друг от друга. Впрочем, Луи все же тайно изменил с подругой актрисы, что нанесло немалый удар в то время беременной звезде. И с тех пор отношения постепенно угасли.