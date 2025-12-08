Известная украинская актриса уволилась из театра и ошеломила заявлением: "Буду приносить больше пользы"

Дарья Федина

Звезда сериала «Поймать Кайдаша», актриса Дарина Федина, которая недавно показывала фото со свадьбы, неожиданно объявила об изменениях в своей профессиональной жизни.

Звезда сообщила, что завершает работу в Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой и берет паузу в актерстве. В интервью Алине Доротюк актриса призналась, что переживает период переосмысления и готова искать себя вне творческой сферы. По словам Дарьи, она пока не называет это окончательным решением, но не исключает возможности кардинальной смены пути.

«Мне надо немного отдохнуть. Сейчас я не беру проектов. Должна еще завершить работу в театре Заньковецкой. Но кроме этого, для меня все. Хочу поискать себя в другой сфере, где мне будет комфортнее и я буду приносить больше пользы. Наверное, это очень громко звучит — „я ухожу из профессии“. Но не хочется так говорить», — отметила артистка.

Актриса отметила, что сегодня ее приоритет — быть полезной для страны. Поэтому заинтриговала планами быть причастной к войску, но не непосредственно воевать с оружием в руках. Она отметила, что есть множество других направлений, где она может найти себя.

«Сейчас пытаюсь учиться и пробовать разные сферы, чтобы понять, что подходит мне больше всего. Поэтому нет четкости. Мой приоритет — быть более полезной для Сил Обороны. Потому что каким актерством я буду заниматься в случае оккупации. Есть очень много разной работы, которая не обязательно в армии. Но я найду для себя то место, где я буду чувствовать себя полезной», — пояснила Федина.

