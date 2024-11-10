Известная украинская актриса вместе с мужем уехала из Киева жить в Барселону и объяснила почему

Украинская актриса Мила Сивацкая сообщила, что вместе с мужем Сергеем уехала из Киева за границу.

Об этом она рассказала в своем Instagram. Знаменитость поделилась, что поселилась в Испании. Сначала Сивацкая вместе с возлюбленным конкретно не знала, в каком городе остановится, но в конце концов выбрала Барселону. Для актрисы важна погода, менталитет людей и активности. Барселона по всем критериям знаменитости подошла.

"Мы рассматривали три города и в каждом хотели пожить месяц. Первой была Барселона, но дальше уже никуда не уехали. Для меня главными критериями были: погода, люди, движуха во всех пониманиях. Я не представляю себя в Италии или Франции, мне по вайбу не заходит Германия, а все, что по душе, требует от тебя сразу действовать и заходить в финансовую рабочую гонку, а мне просто хотелось понять, что я хочу дальше. Испания в этом плане просто 10 из 10", – поделилась артистка.

Мила Сивацкая / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Мила Сивацкая пока что не берется загадывать, останется ли в Барселоне или вернется в Киев. Актриса все же хочет пожить в нескольких городах, о которых давно мечтала, а уже потом делать выводы. Пока что знаменитость просто наслаждается новым опытом.

"Думаю, я еще поживу долгое время точно в двух городах, о которых давно мечтаю. А пока что просто наслаждаюсь", – поделилась актриса.

Пост Милы Сивацкой / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

В общем, вместе с Милой за границу выехал ее муж Сергей. Артистка сразу поспешила объяснить, что избранник пересек границу по закону. К слову, у мужа знаменитость есть возможность выезжать из Украины.

"Мы переехали вместе, у нас была такая возможность изначально, поэтому предупреждаю все вопросы – все официально через границу", — подчеркнула артистка.

Пост Милы Сивацкой / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Напомним, недавно певец Виктор Павлик рассказал, что его 40-летний сын уехал во время войны из Украины в США. Артист объяснил, как в Александра это получилось.

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