Известная украинская актриса во время службы возлюбленного сделала резкое заявление: "Не могу тем прикрываться"

Анастасия Пустовит

Звезда «Первых ласточек» и «Тихой Навы», актриса Анастасия Пустовит без прикрас высказалась о службе своего избранника на фронте, с которым до недавнего времени проходила непростой период.

Партнер звезды присоединился в ряды ВСУ как доброволец. Решение стать на защиту Родины он мужественно принял в первые дни полномасштабной войны. И с тех пор, по словам Анастасии, ее возлюбленного до сих пор не заменили. По ее мнению, это недопустимо, ведь каждый заслуживает, кроме службы, посвятить себя воплощению собственных амбиций.

«Мой мужчина ушел добровольцем и четыре года своей жизни отдал войне. Его никто не заменяет. Люди продолжают жить своей жизнью, я в частности. Военные платят сверхвысокую цену. Это годы жизни, которые ты не прожил своими мечтами, амбициями, целями. Ты отдал их стране», — признается актриса в интервью hromadske.

Анастасия Пустовит

К слову, пара вместе уже около пяти лет. В условиях войны возлюбленные редко видятся и планируют съехаться, но пока эти планы вынужденно откладываются. В то же время Анастасия говорит, что такие отношения на расстоянии помогает спасать исключительно диалог и умение слышать.

«Все, кто находится в отношениях с военнослужащими, пытаются их сохранить, проходят очень непростой опыт. Единственный совет, который работает, — это говорить. У вас есть рот — им надо говорить. И есть уши — ими надо слушать», — делится звезда.

Актриса также объяснила, почему тема мобилизации для нее особенно чувствительна. Пустовит признает, что многие люди боятся войны. Однако она убеждена, что после опыта оккупации стало очевидно, что без сопротивления существование Украины оказалось бы под угрозой.

«Мне, возможно, легче об этом говорить, потому что я не военнослужащая. Но я задаю эти вопросы и себе. Какой выбор сделала я? Что осознала? Я не могу всю жизнь прикрываться тем, что мой партнер — военный», — подчеркнула артистка.

