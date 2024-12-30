Известная украинская актриса впервые показала лицо дочери, которой три недели

Сагайдачная раскрыла, какую истину поняла после появления детей.
Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная впервые полностью показала лицо своей новорожденной дочери.
В частности, в фотоблоге Сагайдачная опубликовала коллаж, состоявший из двух похожих фото. На одном она позирует с сыном от первого брака, когда он еще только родился, а на втором актриса повторила это уже с дочерью. Под чувственными кадрами Анна вспомнила слова своей мамы, говорившей о большой силе любви к детям.
"Мама всегда говорила: "Ты никогда не поймешь, как сильно я тебя люблю, пока не станешь матерью". Теперь я понимаю. Действительно понимаю. Сыночек и доченька", — восхитила Анна.
В комментариях звездной маме с ребенком пожелали всего наилучшего и отметили, что после появления детей тоже понимают значение выражения ее мамы.
- Как я понимаю эти слова! Твой мир навсегда меняется, когда ты в один момент берешь свою кроху на руки и прижимаешь к себе
- Счастливой судьбы, мирного неба, крепкого здоровья и Божьей милости!
- Очень красиво. И такая мощь в одном фото
Напомним, актриса Анна Сагайдачная родила дочь 9 декабря. Роды были партнерскими. И на одном из фото из роддома артистка показала своего мужа, от которого родила кроху.
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