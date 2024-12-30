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Известная украинская актриса впервые показала лицо дочери, которой три недели

Известная украинская актриса впервые показала лицо дочери, которой три недели

Анна Сагайдачная с детьми / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Сагайдачная раскрыла, какую истину поняла после появления детей.

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная впервые полностью показала лицо своей новорожденной дочери.

В частности, в фотоблоге Сагайдачная опубликовала коллаж, состоявший из двух похожих фото. На одном она позирует с сыном от первого брака, когда он еще только родился, а на втором актриса повторила это уже с дочерью. Под чувственными кадрами Анна вспомнила слова своей мамы, говорившей о большой силе любви к детям.

"Мама всегда говорила: "Ты никогда не поймешь, как сильно я тебя люблю, пока не станешь матерью". Теперь я понимаю. Действительно понимаю. Сыночек и доченька", — восхитила Анна.

Анна Сагайдачная с детьми / © instagram.com/annasagaidachnaya
Анна Сагайдачная с детьми / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

В комментариях звездной маме с ребенком пожелали всего наилучшего и отметили, что после появления детей тоже понимают значение выражения ее мамы.

  • Как я понимаю эти слова! Твой мир навсегда меняется, когда ты в один момент берешь свою кроху на руки и прижимаешь к себе
  • Счастливой судьбы, мирного неба, крепкого здоровья и Божьей милости!
  • Очень красиво. И такая мощь в одном фото

Напомним, актриса Анна Сагайдачная родила дочь 9 декабря. Роды были партнерскими. И на одном из фото из роддома артистка показала своего мужа, от которого родила кроху.

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