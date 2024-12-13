Известная украинская актриса впервые показала новорожденную дочь и сюрприз от мужа

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная, которая недавно рассказала о рождении второго ребенка, показала кроху.

Так, артистка 13 декабря выписалась из киевского роддома. По этому случаю она впервые рассекретила пол малыша – у нее родилась дочь. К тому же счастливая звезда решила больше не скрывать новорожденную и попозировала с ней на руках. Также на фото можно увидеть и старшего сына Анны.

"Мы дома. Я уже и фото в розовом публиковала, а мне продолжают в директ писать, что 100% мальчик. Нет, котики. У нас нежнейшая девочка, хотя большинство было уверено, что мальчик. Видите, как я вас удивила", — отметила актриса.

Анна Сагайдачная с дочерью / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Кроме того, Сагайдачная показала, как ее с крохой встречал муж дома. Как оказалось, отец дочери, который избегает публичности, заранее подготовил сюрприз. В частности, украсил детскую комнату розовыми шариками.

К слову, на одном из воздушных шаров можно заметить надпись не только с благодарностью за дочь, но и подробностями о рождении малыша. И, как оказалось, пополнение в семье произошло еще вечером 9 декабря. Девочка родилась ростом 50 см и весом более 3 кг.

Анна Сагайдачная с дочерью / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Напомним, недавно шеф-повар Лиза Глинская на последних сроках беременности показала свой снимок с УЗИ и предложила угадать, кто у нее родится – мальчик или девочка.

Читайте также: