Известная украинская актриса впервые показала жениха-военного, с которым пять лет в отношениях

Анастасия Пустовит

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Звезда сериала «Тихая Нава», украинская актриса Анастасия Пустовит впервые показала своего жениха-военного.

Артистка держит личную жизнь подальше от публики. Однако в своем Instagram знаменитость впервые решилась показать своего жениха. Сделала актриса это в годовщину отношений, а также поздравила избранника с особенной датой.

Анастасия Пустовит опубликовала серию фотографий с возлюбленным Владимиром. Кадры были сделаны и разное время и различных местах. Кроме того, знаменитость высказалась об их отношениях, которые длятся уже пять лет. Артистка отметила, что только полгода они могли насладиться компанией друг друга, а потом началась полномасштабная война и приходится строить совместную жизнь на расстоянии.

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Анастасия Пустовит с женихом

«Это, кажется, наша первая за все годы годовщина, которую мы встретили вместе. Целых 5 лет. Вместе пол и 4,5 в войне и на расстоянии. Только мы знаем, какой ценой нам это дается, особенно, когда за основу берешь любовь», — делится артистка.

Анастасия Пустовит также добавила, что уже много чего прошла вместе с возлюбленным, и еще впереди будет не менее интересная совместная жизнь. Актриса отметила, что они уже семья, и она будет рядом и горе, и радости.

Анастасия Пустовит с женихом

«Мы разные с тобой и одновременно похожи. Уж точно, не побоюсь сказать, семья. Однозначно и в горе, и в радости. Ближе тебя нет никого. Пусть так и будет. Еще много-много годовщин. Люблю тебя от каменных пляжей до прифронтовых вокзалов. Нам хватит и терпения, и мудрости, и нежности, и времени. Пусть океан будет ласковым, а солнце не обжигает плечи», — подытожила артистка.

Анастасия Пустовит с женихом

Напомним, недавно Анастасия Пустовит рассекретила, что выходит замуж. Актрисе сделал предложение возлюбленный-военный.

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