Известная украинская актриса впервые рассекретила новый роман и отреагировала на слухи о беременности

Украинская актриса Таисия-Оксана Щурук, сыгравшая главную роль в комедийном детективе "Ворон и Воробьев" на телеканале 2+2, впервые за длительное время поделилась подробностями личной жизни.

Так, знаменитость рассказала, что ее сердце уже занято и наполнено счастьем и любовью. Однако Щурук не планирует показывать избранника, потому что убеждена, что счастье любит тишину.

"Могу сказать одно – я счастлива! И сейчас это все, что я хотела бы сказать о своих отношениях. Мы с возлюбленным приняли решение, что будем оберегать нашу любовь от посторонних глаз, потому что на собственном опыте убедились, что "счастье любит тишину", – рассказала Таисия-Оксана в интервью "Viva!".

Таисия-Оксана Щурук

Кроме того, звезда в свое время в Instagram публиковала фото с двумя полосками на тесте на беременность. Щурук расставила все точки над "і" и призналась, что на самом деле не беременна, а положительному результату поспособствовали женские аспекты здоровья. И добавила, что в будущем такие личные темы не будет делать публичными.

Таисия-Оксана Щурук

"У меня была неосторожность поделиться очень личными, даже интимными подробностями своей жизни. Тогда я приняла для себя решение быть открытой со своей аудиторией, но кроме хороших комментариев получила и немало негатива в личных сообщениях. Поэтому решила больше не публиковать подробности личной жизни, оставить их за кадром. Могу отметить, что я не беременна. Все остальное – мои личные женские дела, над которыми я работаю с врачами и не намерена выносить на публику", - пояснила актриса.

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