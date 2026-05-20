Известная украинская актриса впервые рассекретила своего бойфренда и заговорила о свадьбе

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Реклама

Украинская актриса Ирина Кудашова, известная зрителям по роли в сериале «Школа», поделилась подробностями личной жизни.

Еще с начала этого года артистка транслирует в соцсетях счастливый роман. Ранее она хвасталась только ценным кольцом и сюрпризами от избранника и не показывала его. Однако недавно во время романтического отпуска на Мальдивах она все же показала возлюбленного, правда, со спины.

Но на этот раз Ирина еще больше рассказала об избраннике. Им оказался украинец Борис, который еще с юных лет проживает за границей и развивает там свои амбиции не в творческой сфере. По словам актрисы, он готов появляться у нее в фотоблоге, но именно она пока против этого делать из-за страха сглазить.

Реклама

«Зовут Борис. Он украинец, но с 18 лет за границей — работает там. Он не медийный человек. Работает в серьезной компании. Он не против публичности, но я просто не хочу сглазить. Пока все не будет законно — мне страшно, потому что это самые счастливые мои отношения», — восхитила Кудашова в интервью проекту «Кейс».

Ирина Кудашова с бойфрендом / © instagram.com/irinaa_kudashova

Но даже за такой не очень долгий период отношений пара уже размышляет о свадьбе. Они готовятся стать мужем и женой в следующем году и имеют приблизительное представление концепции праздника.

«Предложения еще не было, но я знаю, что это будет, в процессе. Мы с ним обсуждали свадьбу и хотим в следующем 2027 году. Я бы хотела ее сыграть в месте, где есть какой-то замок, на берегу океана или моря. Я бы не хотела много гостей. Но точного места нет. Мы просто обсуждали, кто как хочет. Но в целом не принципиально», — поделилась звезда.

Более того, парочка уже сходила на осмотр различных колец для Ирины по инициативе мужа, чтобы тот знал ее предпочтения. И с тех пор бойфренд актрисы пообещал подобрать нужный момент и сделать предложение. Кроме того, возлюбленные наведались и в свадебный салон в Лондоне, где артистка примерила несколько платьев и уже остановила свой выбор на нескольких силуэтах.

Реклама

Ирина Кудашова

«Я хочу два платья: одно максимально такое пышное, как у принцессы, а другое — „рыбку“. Это была моя идея организовать свидание в свадебном салоне, потому что хотелось примерить. Но на самом деле хочу, чтобы это (подбор свадебного наряда — прим. ред.) делали в Украине. А пока у меня есть год, поэтому я постепенно начинаю что-то присматривать», — заинтриговала Ирина.

Отметим, парочка познакомилась в одном из популярных приложений для знакомств. Знакомство состоялось полгода назад по инициативе Ирины. Актриса говорит, что она сразу с первого дня нашла общий язык с бойфрендом. Звезда делится, что в их отношениях царит гармония и взаимопонимание, которое формируется через диалоги.

Напомним, недавно актриса Сара Джессика Паркер показала, как выглядела с мужем Мэтью Бродериком, в молодости по случаю особого праздника.

Новости партнеров