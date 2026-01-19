Известная украинская актриса впервые рассекретила свои трехлетние отношения: что известно об избраннике звезды

Наталья Бабенко / © instagram.com/natalibabenko

Реклама

Украинская актриса Наталья Бабенко впервые публично раскрыла подробности личной жизни.

Как оказалось, звезда уже три года находится в отношениях и ее сердце принадлежит автору YouTube-канала «ЧУШ» Степану Еранесяну. По словам Натальи, их отношения начались не с любви, а с дружбы и общих интересов. Они давно были знакомы и учились вместе, а сблизились благодаря совместному досугу и творческим идеям.

«Да (мой возлюбленный Степан Ераносян — прим. ред.). Вместе три года. Мы учились с ним на параллели, давно знакомы и из одной сферы. Просто покатались вместе на велосипедах, потом я сказала, что хотела бы начать Ютуб. Он спросил об идеях и он потом говорит, смогу ли приехать на встречу. Мы пообщались и я начала свой путь на Ютубе с помощью Степы. Но на тот момент ничего не было, но потом закрутилось», — рассказала Наталья в интервью Алине Доротюк.

Реклама

Наталья Бабенко и Степан Еранесян

Также актриса призналась, чем именно ее покорил избранник. По словам звезды, для нее важны не громкие слова, а поступки. И именно человечность Степана и готовность помочь в любой момент стали решающими.

«Это тот случай, когда смотришь на поступки и отношение. Он очень искренний, щедрый и бескорыстный. Ответственный. Он образец — его качества очень человечные и на высоком уровне. Он никогда это не будет публиковать в соцсетях, но увидел бабушку и купит продукты. Когда видит, что надо помощь, он ее сделает. Он столько всего делает для сборов ВСУ на постоянной основе», — добавила звезда.

Напомним, недавно звезда «Холостяка» подлил масла в слухи о романе с коллегой Еленой Светлицкой. Парочка поехала в совместное путешествие и похвасталась пейзажами.