Известная украинская актриса впервые рассказала о гибели мамы в автокатастрофе

Украинская актриса Валерия Ходос повергла в шок подробностями смерти своей мамы.

По словам актрисы, это случилось неожиданно в новогоднюю ночь около 19 лет назад, когда Валерии было 18 лет. Так, ее мама, возвращаясь домой из корпоратива, попала в ужасное ДТП с участием другого водителя в нетрезвом состоянии. К сожалению, для женщины последствия были летальными, но остальные ее подруги в машине чудом остались живы. Валерия признается, что теперь вместе с семьей они очень болезненно каждый год встречает новый год:

Валерия Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"Моей мамы не стало, когда мне было 18 лет. Это было на первом курсе. Автокатастрофа. Мне всегда было сложно об этом говорить. Это был Новый год, поэтому для моей семьи это ужасный праздник. Я его никогда не праздную. Мама была косметологом. У них был корпоратив, небольшая компания. И они возвращались ночью домой, была свободная трасса... И в их машину врезался пьяный водитель. Погибла только мама, другие женщины, слава Богу, живы", - со слезами на глазах рассказала Валерия в интервью Алине Доротюк.

Напомним, недавно 27-летний американский актер Ченс Пердомо, снявшийся в сериале "Леденящие душу приключения Сабрины", также погиб в автокатастрофе.

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