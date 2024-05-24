Известная украинская актриса впервые рассказала о разводе с мужем после 10 лет брака

Украинская актриса "Женского Квартала" и звезда сериала "Слуга народа" Ольга Жуковцова впервые рассказала о разводе с мужем Дмитрием.

Как признается актриса, официально их брак закончился в день начала полномасштабного вторжения. По словам Ольги, ей было сложно делить переживания экс-мужа после того, как в свое время у него случился инсульт спинного мозга и он навсегда остался прикованным к колесному креслу.

"Мы сейчас официально разведены. 24 февраля 2022 года. Это не из-за его травмы. Но когда это произошло, я проклинала всю жизнь, а жизнь вокруг продолжается. И я постоянно с ним, прохожу все страдания с ним. Я поняла, что мы не ценим то, что у нас есть. И еще считаю, что женщина не должна становиться твоей медсестрой. Так сильно меняются роли. Мне не хватило смелости иногда отходить от его боли. Брать выходные, найти тех, кто будет ухаживать за ним… Я с ним проговаривала, но "классические" ответы людей, которые не хотят идти к психотерапевтам: "Это ты к*нч*ная! У меня все в порядке", – со слезами рассказала Ольга в интервью Славе Демину.

Ольга Жуковцова с экс-мужем и их сыном. Фото: Instagram Ольги Жуковцовой

Звезда сделала вывод, что нужно посвящать время себе и держать баланс в отношениях.

"Всем хочется, чтобы ты был героем и положил свою жизнь ради других. Нужен баланс и не забывать о себе. Но это тяжело, если ты не умеешь это делать без проблем, то в стрессовой ситуации никогда не научишься. Выбирать себя нужно на простых вещах ", – объяснила Жуковцова.

Ольга Жуковцова. Фото: Instagram Ольги Жуковцовой

Отметим, пара познакомилась во время игры КВН 20 лет назад. Впоследствии через пять лет они начали встречаться и обручились. В 2013 году у них родился сын, который ныне проживает с отцом в Турции.

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