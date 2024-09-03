Известная украинская актриса впервые рассказала о своей будущей операции и почему она ей необходима

Известная украинская актриса Анастасия Цимбалару впервые рассказала, что будет ложиться под нож хирурга, ведь из-за проблем со здоровьем ей необходима операция.

В начале этого лета знаменитость почти потеряла слух. Актриса практически ничего не слышала и читала по губам, что ей пытаются сказать. По словам артистки, это произошло из-за осложнений, вызванных гайморитом. В настоящее время Цимбалару необходима операция, однако нет гарантии, что слух полностью вернется.

Анастасия Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Сейчас ситуация намного лучше, чем была. Мне не нужно считывать по губам. Раньше я сидела напротив человека, смотрела на его губы, чтобы хоть как-то прочитать, потому что было неудобно постоянно переспрашивать. Ситуация лучше, но я вот готовлюсь и собираю себе на операцию. Нужно решить определенные проблемы. Это было осложнение от гайморита, которое перешло на ухо, был задет нерв. Никто, к сожалению, не может дать гарантию, что слух восстановится", - рассказала актриса в интервью Славе Демину.

В общем, артистке будут делать операцию на носу. Анастасия Цимбалару не дышит одной ноздрей, а также у нее есть проблемы с проходимостью слуховой трубы. Хотя операция будет делаться на носу, но она, возможно, улучшит и слух.

Анастасия Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Операция нужна, чтобы была проходимость слуховой трубы, также у меня не дышит одна часть и еще там есть определенные кисты, от этого всего нужно избавляться. Я не знаю, врожденное ли это или приобретенное. Это будет операция на носу, но благодаря этому, возможно, улучшится ситуация со слухом. Это будет считаться пластикой, но я ничего не собираюсь менять", – добавила актриса.

Напомним, в прошлом году бывшему боксеру Вячеславу Узелкову сделали сложную операцию на сердце. Недавно спортсмен показал, как восстанавливается после хирургического вмешательства.

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