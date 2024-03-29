Известная украинская актриса впервые снялась в сериале после гибели мужа на фронте

Надежда Хильская сыграла в сериале "Обещание Богу", который покажут на "1+1 Украина".
1 апреля в 20:15 на 1+1 Украина состоится премьера драмы "Обещание Богу". Сериал расскажет историю преодоления одного из самых сложных испытаний для матери – тяжелой болезни ребенка. Героиня сериала попадет в причудливое кружево жизненных обстоятельств, пытаясь спасти своего сына.
В главных ролях: звезда сериала "Екатерина", "Никто не идеален" – Валерия Ходос и известный зрителям по роли в проекте "Хозяйка" – Сергей Радченко. Актер театра и кино – Юрий Фелипенко, а также – Светлана Гордиенко, которую зрители могли видеть в сериале "Папик-2".
Рассказываем интересные факты о новом сериале на "1+1 Украина".
- Сериал "Обещание Богу" является адаптацией известного корейского формата "A Pledge to God". Однако, адаптируя его под наш менталитет, были внесены существенные изменения в сюжетные линии, повлиявшие на финал, отличающийся от оригинала.
- На протяжении всей истории зрители увидят героев в разном возрасте и разнообразных образах. К примеру, Валерия Ходос появится в сериале сначала с длинными волосами и челкой, а затем с каре. Но челка так понравилась актрисе, что она после завершения съемок сделала ее.
- Для актрисы Надежды Хильской роль в "Обещании Богу" стала первой после потери мужа – актера Алексея Хильского, погибшего на фронте. Сюжетную линию адаптировали под нее, чтобы персонаж Надежды транслировал важные месседжи – любовь к жизни и поддержку близких в самые трудные времена.
- Во время съемки одной из сцен Валерия Ходос настолько проживала момент, что не смогла сдержать эмоций и пришлось останавливать съемку.
- Актрисе Елене Хижной, сыгравшей в сериале мать главного героя Марка, ради съемок в "Обещании Богу" пришлось изменить цвет волос.
- В одной из сцен сериала героиня Ирины Островской играет на рояле. Съемки этой сцены стали для актрисы возвращением в жизнь, которая была до полномасштабного вторжения. Ведь в реальной жизни ее рояль разбили российские оккупанты, которые ворвались в дом Ирины в Буче и там жили.
Не пропустите премьеру сериала "Обещание Богу" уже с 1 апреля в 20:15 на "1+1 Украина".
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